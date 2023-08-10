«الداخلية»: ضبط 700 طربة حشيش بـ5 ملايين جنيه بحوزة تاجرين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، من ضبط 700 طربة من مخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية.

وقالت «الداخلية» في بيان، إنه وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حول قيام اثنين من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وجرى ضبطهما وبحوزتهما 700 طربة حشيش، وزنت 70 كيلوجراما، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4.9 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.