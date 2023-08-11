استقرار سعر الدینار الكویتي الیوم الجمعة 11-8-2023

حالة من الاستقرار في أسعار الصرف شهدها الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 11-8-2023، حيث شهد سعر الصرف استقرارا كبيرا أمام الجنيه، حيث سجّل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم بالبنك المركزي المصري 100.64 جنيه للبيع و100.30 جنيه للشراء.

ونستعرض أسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات بمواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 100.40 جنيه للبيع، ونحو 99.35 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 100.40 جنيه للبيع، ونحو 100.03 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة بلغ 100.40 جنيه للبيع، مقابل 100.72 جنيه للشراء، وفي بنك إسكندرية وصل إلى 96.98 جنيه للبيع، مقابل 100.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم نحو 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي نحو 12.19 ريال.