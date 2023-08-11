«أمن المنافذ» يضبط 1734 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 6 قضايا

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1734 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 46 قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 295 حكم قضائيا متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 2 قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.