مطاردة دراجات نارية بعد سرقة موبايل فدوى.. مسلسل دايما عامر الحلقة 6

تعرضت ميرنا نورالدين، لحادث سرقة، خلال إجرائها مكالمة هاتفية من تليفونها المحمول، حيث قام شابان يستقلان دراجة بخارية بسرقة الموبايل الخاص بها من يدها، وذلك في مسلسل دايما عامر الحلقة 6، التي عرض مساء اليوم.

مطاردة بالدراجات النارية في مسلسل دايما عامر الحلقة 6

وتجسد ميرنا نورالدين، في مسلسل دايما عامر، شخصية ميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية بمدرسة رؤية الخاصة التي تنقسم لـ «ناشونال» و«انترناشونال»، وترتبط بشاب يدعى عمر يتعامل مع الحياة برعونة، ويرى والدها أنه شخصًا لايستحقها على الإطلاق وأنها تستحق رجلًا أفضل منه.

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 6، وقفت ميس فدوى، أمام بوابة المدرسة تصرخ، بعد سرقة هاتفها المحمول أثناء وقوفها أمام المدرسة، بعد انتهاء اليوم الدراسي، وهى تقف تنتظر وصول خطيبها بسيارته.

وفي الوقت الذي التف عدد من زملاءها حولها، سارع مصطفى شعبان والذي يجسد شخصية عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، على ملاحقة السارقين، بصحبة دراجته البخارية.

مصطفى شعبان ينجح في إعادة الموبايل المسروق

وقام مصطفى شعبان بمطاردة من خلال الدراجة البخارية، ونجح في إسقاط السارقين من فوق دراجتهما، ونجح في الحصول على هاتف ميس فدوى.

وعاد مرة أخرى إلى المدرسة لتقديم الموبايل لها في محاولى للتقرب منها، إلا أنه فوجئ بوصول خطيبها وعلم بارتباطها، وسط ضحكات بعض زملاءه.