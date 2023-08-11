مصرع شاب غرقا في أثناء السباحة بأحد شواطئ مطروح

لقي شخص مصرعه، إثر غرقه في أثناء السباحة على أحد شواطئ الساحل الشمالي بمطروح، بسبب ارتفاع الأمواج، وجرى البحث عن جثمانه داخل البحر وانتشاله، بمشاركة الغواصين المتطوعين، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وفاة شاب غرقا في مطروح

واستقبل مستشفى الضبغة، اليوم، حالة غرق نتيجة ارتفاع الأمواج على أحد الشواطئ، والشاب الراحل يدعى «باسم وليد شعبان عوض» 18 سنة من الضبعة، وجرى وضع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتوقيع الكشف الطبي عليها الجثة من خلال مفتش الصحة، ونقلها إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

تحذيرات من ارتفاع الأمواج على الشواطئ

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من ارتفاع الأمواج على الشواطئ في عدة مدن، منها العلمين في الساحل الشمالي، والإسكندرية، ودمياط وبلطيم، حتى السبت المقبل، في ظل ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 متر و2.5 متر، بسبب عدم استقرار حالة البحر ووجود سحب.

ووجهت تحذيراتها للمواطنين المتوجهين إلي الشواطئ في المحافظات الساحلية على البحر المتوسط، بضرورة توخي الحذر منعًا للغرق وحفاظًا على أرواحهم.