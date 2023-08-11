رفع الرايات الحمراء على شواطئ بورسعيد: تحذير للمصطافين

حذر فريق الإنقاذ بشاطئ بورسعيد أهالي المحافظة والزائرين من النزول اليوم إلى البحر، جراء ارتفاع الأمواج ضمن النوة التي تمر بالبلاد، وسواحل البحر المتوسط على مدار 3 أيام.

رفع الرايات السوداء اليوم في مصيف بورسعيد

وقال إيهاب شطا، مدير إدارة شاطئ بورسعيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى رفع الرايات الحمراء، ومن المنتظر رفع الرايات السوداء اليوم لارتفاع الأمواج عن المعدل الطبيعي إلى 3 أمتار.

وأوضح أنه جرى تحذير المصطافين من نزول البحر أمس واليوم، مع الالتزام بالجلوس على شاطئ بورسعيد، منعا للغرق، خاصة أن البعض يعتقد بإجادته للسباحة والتغلب على الموج العالي والتيار الذي يسحب بشدة.

تعاون عدد من مؤجري الشماسي مع المنقذين

وأكد «شطا»، تعاون عدد من مؤجري الشماسي مع المنقذين بشاطئ بورسعيد، خاصة أن لهم خبرة في النوات والتيارات المائية ومدتها ومدى خطورتها.

ويقول «أبو المعاطي» أحد المنقذين بشاطئ بورسعيد، إنه جرى اليوم إنقاذ اثنين من الغرق، لكن إنقاذهم شكل خطرا علينا للخطر الذي نواجهه، لافتا إلى أن المصطاف يعتقد أنه يجيد السباحة حتى يسحبه التيار لداخل الغطس.

وأشار إلى أن المنقذ يبذل مجهودا كبيرا في إقناع المصطافين بعدم نزول إلى البحر أكثر من الجهد بإنقاذه، وهم يعتقدون أننا نمنعهم من الاستمتاع ولا يعرفون أنها تشكل خطورة عليهم.

فقال عماد الوحش مؤجر شماسي بشاطىء بورسعيد، إن لدينا خبرة في اتجاه الرياح والتيارات المائية ومدى خطورة النزول للسباحة، ونحاول مساعدة المواطنين والحفاظ على حياتهم من الغرق.