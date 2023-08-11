إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيبت 3 سيدات وطفل، اليوم الجمعة، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الفيوم الجديد، بالقرب من مدخل قرية بهبشين دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة على طريق بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، بالقرب من مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 3 سيدات وطفل، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من: كامليا ذكي صادق 38 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات، وفاء محمد محمد 38 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، مروان أحمد معوض 7 أعوام، مصابًا بجرح قطعي باليد اليسرى حوالي 2 سم، عويسية محمد عبد الباسط 65 عامًا، مصابة باشتباه كسر بعظمه الترقوة، جميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم.