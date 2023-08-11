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وظائف شاغرة في «مصر للطيران».. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

كتب:

سلامة عامر
10:37 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
شركة مصر للطيران

شركة مصر للطيران

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة مضيف ومضيفة جوية عن طريق التعاقد، وفقًا للإعلان رقم 31 لسنة 2023.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة مضيف

وحددت الشركة القابضة لمصر للطيران عبر المنشور الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة «مضيف - مضيفة جوية»، وجاءت كالتالي:

- مؤهل عالٍ لغات أو مؤهل عالٍ مسبوق بالثانوية العامة لغات أو ثانوية عامة لغات.

- السن لا يقل عن 20 عامًا ولا يتعدى 32 عاما.

- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط عامة لشغل وظيفة مضيف 2023

وكشفت الشركة القابضة لمصر للطيران عبر المنشور عن 8 شروط عامة يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «مضيف - مضيفة جوية» كالآتي:

- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن تكون البطاقة سارية المفعول.

- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة لا تقل عن جيد جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات

- تقديم الطلبات على موقع الشركة على شبكة الإنترنت بدءا من 13 من شهر أغسطس الجاري 2023 وحتى يوم 31 من نفس الشهر، على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة.

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الميلاد مميكنة حديثا

- السيرة الذاتية

- طابع الشهيد دمغة وقدرها 105 قروش

- المؤهل الدراسي وفقا لشروط الوظيفة

- الموقف من الخدمة العسكرية

- صورتان فوتوغرافيتان حديثتان مقاس 4×6

- صورة إجازة الطيران سارية المفعول

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها

- توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 100 جنيه لخزينة الشركة لا ترد

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.