ضبط متهم بإدارة محطة بث تليفزيوني وشبكة توزيع إنترنت دون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية على مستوى نطاق بعض المناطق بمحافظة الفيوم، حيث يستقبل العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بدون ترخيص نظير الحصول على مبالغ مالية دون الحصول تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

القبض علي المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف مقر الشبكة المُشار إليها ومحطات التقوية وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 70 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

يشار إلى أن الشبكة الرئيسية ومحطة التقوية تقدم الخدمة لنحو 15 ألف مشترك نظير مبلغ مالى شهرى.