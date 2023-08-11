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«الأزهر العالمي للفتوى» يكشف واجبات الآباء والأمهات تجاه أسرهم

كتب:

رؤى ممدوح
09:44 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
تعبيرية

تعبيرية

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأوجه المختلفة لواجبات الآباء والأمهات تجاه أسرتهما، لافتة إلى أنّ تخصيص جزء من الوقت لها، بما في ذلك وقت يستمعون فيه لأولادهم، ويناقشون آراءهم ويوجهونهم، ويتحدثون معهم عن تحديات أسرتهم، ويشاورونهم، ويشاركونهم فيما يحبون، يعد من أهم الأمور لعلاقة الأب بأبنائه.

أهمية تخصيص وقت للأبناء

وقال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إنّ تخصيص وقت للأبناء يعد أمراً في غاية الأهمية، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، وذلك من قول سلمان رضي الله عنه: «وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ». [أخرجه البخاري].

تعليم الأولاد العلوم الشرعية

وأشار «الجمل»، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ الوالدين وتحديداً الآباء تقع عليهم بشكل كبير مسؤولية تعليم الأولاد العلوم النافعة الحميدة، وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس «حفظ العقل»، وحثَّ الإسلام على طلب العلم بصفة عامة، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: «اقرأ باسم ربِّك الذي خلق».

وتابع: «من ناحية أخرى على الوالد تثقيف الأولاد وتعليمهم الفكر الإسلامي والإطلاع على كل جديد في هذا المجال حسب مراحل النمو حيث تؤثر هذه الثقافة الإسلامية في سلوكهم ومعاملاتهم مع والديهم وإخوانهم ومع الغير».

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