نائب رئيس جامعة الأزهر: لدينا معاهد فنية تؤهل الطلاب لسوق العمل

قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن جامعة الأزهر تسير وفق توجهات الدولة في إنشاء المعاهد العليا خاصة في التكنولوجيا والتعليم الفني، لافتا إلى أن سوق العمل بحاجة كبيرة إلى التعليم الفني والتكنولوجي.

دور المعاهد الفنية

وأضاف «الشربيني» في لقاء له على قناة الناس: «إنشاء الكليات الفنية التكنولوجية، والمعاهد الفنية هو توجه رائع للدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجامعة أنشأت المعاهد الفنية التابعة له، فأصبح لدينا فني مختبرات وتحاليل طبية، وفني تسجيل طبي وإحصاء».

المعهد الخاص لمعاوني القضاء

وأشار إلى أن الجامعة لديها ما تنفرد به وهو المعهد الخاص لمعاوني القضاء، المسئول عن تأهيل الطلاب عن الوظائف الخاصة بالقضاء.