إنجازات حياة كريمة في الدقهلية.. 237 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على تحقيق طفرة حضارية في المحافظات والقرى الفقيرة، وذلك في إطار عمل الدولة المصرية على دعم المواطن الأكثر احتياجا والتخفيف عن كاهله والارتقاء بالريف المصري، إذ تعمل المبادرة على إنشاء مشاريع في القطاعات الخدمية المختلفة، كالصحة والتعليم والإسكان وغيرها.

مشاريع حياة كريمة في الدقهلية

ووصلت مبادرة حياة كريمة إلى محافظة الدقهلية، وأنشأت العديد من المشاريع الخدمية المختلفة في شتى القطاعات، ما يسهم في التخفيف عن الأهالي في قرى الدقهلية وتوفير وقتهم وجهدهم في الحصول على الخدمة فتمكنت المؤسسة من تنفيذ 237 مشروعا خدميا مختلفا بتكلفة وصلت 7 مليارات جنيه، عادت بالنفع على 500 ألف نسمة.

ومن ضمن مشاريع حياة كريمة في قرى القليوبية، إنشاء 8 مجمعات للخدمات الحكومية في 8 قرى هي: كفر الوكالة، كفر الترعة القديم، قرية الحصص، قرية رأس الخليج، قرية أبوجلال، كفر الأطرش، قرية بساط كريم الدين، وكفر الحاج شربيني.

مجمعات خدمية وصناعية

اهتمت المبادرة أيضا بالصعيد الزراعي في محافظة الدقهلية، فعملت على إنشاء مجمعات خدمات زراعية وبيطرية، وصلت إلى 8 مشاريع في القرى المختلفة، تضم العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المزارع أو الفلاح، وأيضا التفتت المبادرة للشباب فعملت على إنشاء 24 مركز شباب في المحافظة، وفي قطاع الكهرباء، أنشأت 52 مشروعا متنوعا.

واستكمالا للمشاريع الخدمية التي أنشأتها حياة كريمة، جرى تنفيذ 13 وحدة تضامن اجتماعي، 9 أسواق حضارية، 22 مكتب بريد، 4 عمارات سكنية ضمن سكن كريم، 3 نقاط شرطة، فضلا عن أعمال المبادرة في قطاع الطرق، إذ قامت بتطوير 52 طريقا داخليا و9 طرق رئيسية في المحافظة.

وفي قطاع الغاز، نفذت حياة كريمة 26 مشروعا لتوصيل الغاز الطبيعي إلى الأهالي في البيوت، فضلا عن إنشاء شبكات الألياف الضوئية، و18 محطة تليفون محمول، فضلا عن جهود المؤسسة في قطاع الصناعة، حيث أنشأت حياة كريمة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة القليوبية.