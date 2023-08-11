بدون تراخيص.. بني سويف تتصدى لمحاولات تحويل الشقق السكنية إلى محلات تجارية

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، على الإجراءات القانونية المنفذة حيال قيام أحد المواطنين بشارع أحمد حجازي بمدينة بني سويف، بتحويل وحدة سكنية يملكها إلى نشاط تجاري بدون ترخيص، من الجهات المختصة واتباع الإجراءات اللازمة.

تحويل شقة سكنية إلى تجاري

وتلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إخطارًا، يفيد إقدام أحد الأهالي بشارع أحمد حجازي بالمدينة العاصمة، على إجراء تعديلات في الوحدة السكنية الخاصة به بالطابق الأرض، وتحويلها إلى نشاط تجاري بالمخالفة للقانون.

وشكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، لجنة ضمت نواب رئيس المدينة ورئيس المنطقة الخامسة، ومسئولي الإدارة الهندسية والتنظيم، لوقف الأعمال المخالفة، وإلزام المخالف برد الشيء لأصله، مع اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

استمرار مواجهة كافة مخالفات البناء في بني سويف

وقال السكرتير العام المساعد، إنه انتقل رفقة لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إلى مكان البلاغ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف، من خلال تطبيق القانون والتعامل الفوري في المهد مع أي مخالفات مستجدة، التي يتم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أو حملات مسؤولي الوحدات المحلية.