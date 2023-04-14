سكرتير عام بني سويف يوقف مخالفة بناء خلال جولة تفقدية بمركز ببا

أوقف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، الشروع في أعمال بناء مخالف للدور الثالث بمنزل دون الحصول على تصريح بناء، وذلك أثناء عودته من زيارة تفقدية لمركز ومدينة ببا، تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالعمل المتواصل لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وكافة صور البناء المخالف، في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن

التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية

ووجه السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف بالتحفظ على مواد البناء من حديد المسلح، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مشددا على مواصلة المسح الميداني لرصد أية مخالفة في المهد قبل تفاقمها، وذلك في حضور نائبي رئيس مركز ومدينة ببا وليد كامل، وسمير شحاتة.

محافظ بني سويف يوجه باستمرار مواجهة مخالفات البناء

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وجّه باستمرار مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف، من خلال تطبيق القانون والتعامل الفوري في المهد مع أية مخالفات مستجدة يجري رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أو حملات مسؤولي الوحدات المحلية.