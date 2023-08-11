رضا البحراوي يصل حفله بمهرجان العلمين الجديدة قبل انطلاقه بساعات قليلة

يحيي الفنان رضا البحراوي حفلا غنائيا، اليوم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام تحت شعار «العالم علمين»، بمدينة العلمين الجديدة.

وكشفت مصادر مقربة من رضا البحراوي لـ«الوطن»، أن المطرب سيصل اإلى حفله، قبل انطلاقه بساعات قليلة، نظرًا لارتباطه بعدد من مشروعاته الفنية الأخرى.

فعاليات ثاني ليالي الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة

ومن المقرر أن تحيي فرقة مسار إجباري حفلا رفقة البحراوي، بثاني ليالي الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة إذ وصلت أمس الخميس إلى مدينة العلمين من اجل الاستعداد للحفل الغنائي المقرر إقامته اليوم فى العلمين أرينا.

حفل يضم رضا البحراوي ومساري إجباري

وسيجمع الحفل رفقة رضا البحراوي ومسار إجباري، الفنان مسلم الشهير بأغنية اتنسيت بجانب لعدد من الحفلات لفرق شعبية على كورنيش العلمين مجانا لصالح ضيوف المدينة.

يذكر أن الأسبوع الخامس من المهرجان كان قد شهد أمس حفلا غنائيا كبيرا للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي وأحياه رامي عياش.