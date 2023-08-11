سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. «اعرف بكام النهارده»

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر استقرارًا خلال التعاملات الصباحية، وتحديدًا عيار 21 الأكثر انتشارًا بين المواطنين، ويستعرض التقرير أسعار الذهب اليوم، بحسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في التعاملات الصباحية 2190 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 1877 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1460 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم 2294 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية 2503 جنيها للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فسجل في التعاملات الصباحية 17520 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.