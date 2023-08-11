قطع المياه لمدة 8 ساعات في الجيزة.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، قطع المياه اليوم، عن مناطق «شارع السودان ابتداء من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية، وشارع جامعة الدول العربية ابتداء من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته، وشارع سوريا ومتفرعاته، وخلف مستشفى المروة، وشارع مصدق ومتفرعاته، وشارع العراق، وشارع حماد، وشارع الكوثر، وشارع الفرات، وشارع الرياض، وشارع عدن وشارع دمشق» لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة السابعة صباح يوم غد السبت.

توفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب في الأماكن المتأثرة

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن سبب انقطاع المياه في المناطق المذكورة هو القيام بتحويل مسار خط المياه قطر 600 مم أسفل كوبري ناهيا بشارع السودان بحي العجوزة، لافتة أنها سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب في الأماكن المتأثرة، كما يمكن للمواطنين الاتصال على الخط الساخن «125» لتلبية احتياجاتهم فورا.

الالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعة إعادة ضخ المياه

بدورها، قالت محافظة الجيزة، في بيان، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، وكلف اللواء ياسر سامي مدين رئيس حي العجوزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركة لسرعة الانتهاء من الأعمال.