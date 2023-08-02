أستاذ بالأزهر: الإيمان والإسلام ركنان أساسيان في الدين

قال الدكتور علي شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن مرتبة الإيمان أعلى من الإسلام، فليس كل مسلم مؤمن، لكن كل مؤمن مسلم، مسشتهدًا بالاية الكريمة: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

مرتبة الإيمان أخص من مرتبة الإسلام

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «مرتبة الإيمان أخص من مرتبة الإسلام، فكل من نطق الشهادتين أصبح مسلم، وعندما تستقيم الجوارح ويصلح القلب سيد الجوارح، واطمن القلب بالإيمان يصبح المرء مؤمن».

واستكمل: «الأنسان المؤمن كلما قوى إيمانه، إذا وقع القدر يسلم له ويتعلم منه»، الإيمان والإسلام هما ركنان أساسيان في الدين الإسلامي، الإيمان هو الاعتقاد القلبي بالله تعالى وبرسله وكتبه واليوم الآخر، الإسلام هو الاستسلام لله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه.