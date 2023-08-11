استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-8-2023 في الأسواق والمحلات

تسجل أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-8-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارًا بعدمت شهدت الأسعار تراجعًا، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وأوضحت البورصة، أنّ أسعار الدواجن اليوم 11-8-2023 في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 62 و63 جنيهًا في المزرعة، بينما يتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 70 و71 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 95 جنيها.

كما يتراوح سعر الدجاج الساسو ما بين 104 و105 جنيهًا داخل المزرعة ويتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 109 و110 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 46 جنيها أرض مزرعة، والتنفيذ الفعلي يتراوح ما بين 56 و57 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

ويشهد سعر البانية والشيش طاووق اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ثباتاً حيث يتراوح سعر كيلو البانية ما بين 175 و180 جنيهًا.