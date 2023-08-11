استمرار تحسن الطقس غدا.. نشاط في حركة الرياح يقلل من الإحساس بالحرارة

أعلنت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا السبت، نشاطا في حركة الرياح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط (العلمين- الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد)، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40:50 كم/س، وارتفاع الموج بين 2 و2:5 متر.

ولفت خبراء الأرصاد، إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج من 2:5 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة غدا

واستقرت درجات الحرارة غدا السبت كالتالي:

القاهرة 33 24.

العاصمة الإدارية 34 24.

أكتوبر 34 23.

بنها 33 24.

دمنهور 33 24.

وادي النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 23.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 24.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

بورسعيد 31 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 38 29.

الإسكندرية 30 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

الغردقة 38 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.