«الأرصاد»: طقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى في القاهرة 33 درجة

سجلت حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم استقرار ملحوظ على الأنحاء كافة، فمن المتوقع أن يسود اليوم على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكر الخبراء أن حالة الطقس اليوم تشعدل اعتدال في معدلات الحرارة التي تيسطر عليها الرطوبة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد «أسوان - أبو سمبل» على فترات متقطعة، وتضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس، وتكون سرعة الرياح من 70:50 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من 2.5 لـ4 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

وخلال منتصف اليوم تشهد درجات الحرارة العظمى في القاهرة 33 والصغرى 24 درجة مئوية وفي العاصمة الإدارية 34 25، أكتوبر 34 25، بنها 33 24، دمنهور 33 24، وادي النطرون 34 23، كفر الشيخ 32 24.

وتصل درجات الحرارة في مدينة المنصورة 34 24، الزقازيق 34 24، شبين الكوم 33 23، طنطا 33 23، دمياط 30 25، بورسعيد 31 25، الإسماعيلية 34 23، السويس 33 24، العريش 30 24، رفح 30 24، رأس سدر 40 25، نخل 38 20 درجة مئوية.

الحرارة في الصعيد

وتشهد درجات الحرارة في الإسكندرية 30 23، العلمين الجديدة 30 23، مطروح 32 23، السلوم 32 24، سيوة 36 2، الغردقة 38 28، مرسى علم 38 29، الفيوم 36 24، بني سويف 36 24، المنيا 36 24، أسيوط 37 23، سوهاج 38 25، قنا 39 25، الأقصر 40 26، أسوان 41 28، الوادي الجديد 40 27 درجة.