عاجل.. ارتفاع في سعر الذهب.. «اعرف عيار 21 بقى بكام»

تذبذبات سعرية شهدها سوق الذهب اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، حيث سادت حالة من الاستقرار خلال فترة منتصف التعاملات الصباحية، وبالتحديد عيار 21، الأكثر انتشاراً بين المواطنين، والذي ارتفع سعره بما يصل إلى 30 جنيهاً للجرام.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أسعار الذهب في محلات الصاغة وأسواق المعدن الأصفر، اليوم الجمعة، بحسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، 2220 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، بارتفاع حوالي 30 جنيهاً للجرام، عن بداية التعاملات الصباحية، عند مستوى 2190 جنيهاً، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، 1903 جنيهات للشراء، بعدما بدأ التعاملات الصباحية عند مستوى 1877 جنيهاً، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، منتصف اليوم، 1480 جنيهاً للشراء، بارتفاع 20 جنيهاً عن التعاملات الصباحية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22، منتصف اليوم، 2326 جنيهاً للشراء، بعد أن بدأ التعاملات الصباحية عند مستوى 2294 جنيهاً، وذلك دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، كما أن السعر قد يختلف من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، فقد سجل في منتصف التعاملات اليوم الجمعة، 2537 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، بارتفاع حوالي 34 جنيهاً، رغم أنه بدأ التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، عند مستوى 2503 جنيهات.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بـ240 جنيهاً

أما سعر الجنيه الذهب، فقد سجل ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات منتصف اليوم الجمعة، حيث بلغ 17760 جنيهاً للشراء، بارتفاع مقداره 240 جنيهاً عن المستوى المسجل في التعاملات الصباحية، والتي بدأها عند 17520 جنيهاً للشراء، بدون إضافة سعر المصنعية والضريبة.