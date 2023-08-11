يحرص الملايين من المشتركين على تسديد الفواتير المقررة عليهم بشكل شهري، وتجنبا للغرامة والمسائلة يتبع المواطنون خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شهر أغسطس 2023 بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وقبل قدوم منتصف الشهر، لسداد المستحقات.

وفي السطور التالية، نعرض خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شهر أغسطس 2023 تمهيدا لبدء عمليات السداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شهر أغسطس 2023

ويمكن اتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شهر أغسطس 2023، من خلال طرق بسيطة تبدأ من الدخول على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء أغسطس 2023، ثم اتباع الآتي:

- الدخول عبر رابط شركة الكهرباء من خلال الضغط هـنـا.

- الضغط على قسم الخدمات.

- الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

سداد فاتورة الكهرباء في شهر أغسطس 2023

- تحديد اسم المنطقة الخاصة بكل مواطن من أصحاب العدادات.

- ولمعرفة الفاتورة يتم إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- النقر على زر استعلام، لتظهر لك الفواتير المقررة عليك.