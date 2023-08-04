يجري 5 ملايين و400 ألف مشترك بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في عمليات بحث وااستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أغسطس الجاري 2023، تمهيدًا لبدء عمليات السداد، وهو الأمر الذي يتم عبر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023 جنوب القاهرة.

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة أغسطس

وحددت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها مشتركو الكهرباء في محيط عمل الشركة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر اغسطس 2023 وهي كالتالي.

رابط الدخول عن قيمة فاتورة الكهرباء أغسطس 2023

الخطوة الأولى:

تتم من الدخول عبر رابط الشركة التالي: http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

- الخطوة الثانية:

تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة:

يضغط المشترك على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

الخطوة الرابعة:

- تتم من خلال قيام المشترك تحديد اسم المنطقة الخاصة بكل مواطن.

الخطوة الخامسة:

- تتم من خلال إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

الخطوة السادسة:

- وهي تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على زر استعلام.

إدارات الشبكات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

ويبلغ عدد المشتركين بقطاع شبكات الجيزة التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء 4.3 مليون مشترك والذي يضم إدارات «الدقي وبشتيل وبولاق الدكرور والهرم 1 والهرم 2 وفيصل و6 أكتوبر1 و6 أكتوبر2 والشيخ زايد وشمال ريف الجيزة 1 وشمال ريف الجيزة 2 ووسط ريف الجيزة وجنوب ريف الجيزة».

ويبلغ عدد المشتركين بشبكات القاهرة 1.7 مليون مشترك وتضم إدارات «غرب القاهرة والسيدة زينب والقلعة والمقطم والبساتين والمعادي وحلوان و15 مايو».