مصاريف الدراسة في جامعة المنصورة الأهلية.. تبدأ من 31 ألف جنيه

تحفل الجامعات المصرية بالعديد من التخصصات العلمية الجديدة المطلوبة في سوق العمل، ويرغب بعض طلاب الثانوية العامة في معرفة مصاريف الدراسة في جامعة المنصورة الأهلية.

وتعد جامعة المنصورة الجديدة إحدى الجامعات الأهلية التي افتتحت مؤخرا، بحسب تصريحات رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي مؤكدا أن المصاريف الجامعية داخل جامعة المنصورة لن تختلف كثيرا في بعض الكليات عن مصاريف العام السابق، وجاءت كالتالي:

- طب بشرى: 105 آلاف جنيه.

- هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

-العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- علاج طبيعي: 63 ألف جنيه.

- العلوم وصيدلية: 85 ألف جنيه.

- علوم إنسانية واجتماعية: 43 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.