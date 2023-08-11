آخر موعد للتحويلات المدرسية 2023-2024 بالقاهرة.. من رياض أطفال إلى الثانوي

أكدت محافظة القاهرة، أن آخر موعد للتحويلات المدرسية سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15أغسطس الجاري، والتقديم مستمر على موقع الخدمات التعليمية لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023-2024 على أن تتم التحويلات المدرسية إلكترونيا فقط، ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، من رياض الأطفال KG2 ، وتعليم أساسي، وثانوي عام، ويتم التحويل الورقي لحالات التعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

تسجيل البيانات

وشددت محافظة القاهرة، على أنه في حال وجود أي تعديل بعد تسجيل البيانات وإرسالها إلى صاحب الشأن، يجب التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها لإجراء اللازم، كما لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، وعلى ولي الأمر متابعة نتيجة التحويل المدرسي من خلال موقع المحافظة بعد أسبوع من التقديم إلكترونيا، وبعدها تبدأ إجراءات إتمام التحويل.

ضوابط التحويلات المدرسية

وتضمنت ضوابط التحويلات المدرسية 2023 داخل مدارس الإدارة الواحدة، أن تكون الأولوية للأخوة ثم الأعلى في المجموع، والتحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة، مع إلزام ولي الآمر بإنهاء إجراءات التحويل بعد إعلان النتيجة بـ15 يوما، ويستلزم من حالات التحويل في مدارس الابتدائي إرفاق إثبات قيد تخرج من KG وشهادة ميلاد أصلية مع الاستمارة، أما المرحلة الإعدادية يشترط تقديم إثبات قيد، وبيان نجاح للصف السادس، وشهادة ميلاد.

والتحويل في المرحلة الثانوية يتطلب بيان نجاح الشهادة الإعدادية، وإثبات قيد، وشهادة ميلاد، ولن يلتفت لأي تقديمات تتم بعد المواعيد المقررة، وعلى أولياء الأمور الالتزام بذلك حتى يستفيدوا من التحويلات المدرسية قدر المستطاع لمن يرغب.