الإفتاء توضح حكم تقديم الطعام في مناسبات العزاء: جائز بشروط

علقت دار الإفتاء على تقديم الطعام في مناسبات العزاء، وهي عادة تنتشر في القرى وبعض المناطق الشعبية، إذ يحرص الجيران والأقارب على توزيع الأطعمة للمعزين، نظرا لانشغال أهل المتوفى بحزنهم وإجراءات الدفن واستقبال المعزين وغيرها، إذ قالت الدار إن ذلك لا حرج فيه شرعا لأهل الميت، وذلك من باب الضيافة وإكرام الضيف، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها أثناء ذلك.

حكم تقديم الطعام في العزاء

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن صنع الطعام وتقديمُه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن أو بلاد بعيدة للتعزية والمشاركة في الدفن، لا حرج فيه شرعًا لأهل الميت؛ وذلك لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة.

شروط تقديم الطعام في العزاء

وأضافت الإفتاء، أنه يجب على أهل الميت أثناء تقديم الطعام في العزاء مراعاة ألا يكون ذلك من أموال القُصَّر، أوعلى جهة التباهي والتفاخر والرياء، ولا عتب في أن يصنع هذا الطعام جيران أهل الميت أو الأقارب الأباعد، وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك، ولا حرج في أن يأكل منه الجميع.