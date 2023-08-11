أرخص جامعة أهلية في مصر لطلاب الثانوية العامة.. «الألسن» بـ30 ألف جنيه

يتطلع طلاب الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إلى معرفة مصاريف الدراسة في أرخص جامعة أهلية في مصر، بعد اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة، خاصة بعد طرح وزارة التعليم العالي في السنوات الأخيرة، عدة جامعات أهلية حكومية في مختلف المحافظات.

مصاريف أرخص جامعة أهلية في مصر

وتستعرض «الوطن»، مصاريف أرخص جامعة أهلية في مصر في المحافظات، وهي جامعة أسيوط، إذ حددت في بيان لها، مصاريف الدراسة هذا العام، التي تعتبر أرخص من كل الجامعات الأهلية في مختلف التخصصات والبرامج.

وأوضحت الجامعة، أن مصاريف الدراسة بها جاءت كالآتي:

- كلية الطب 90 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 75 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

- كلية الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.

جامعة جنوب الوادي

وجاءت جامعة جنوب الوادي، في المركز الثاني كإحدى أرخص الجامعات الأهلية في مصر، إذ حددت الجامعة مصاريف الدراسة بها في بيان، كالتالي:

- كلية الطب والجراحة: 90 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 40 ألف جنيه في السنة الواحدة.

مصاريف الدراسة في جامعة المنصورة الأهلية

وتعتبر جامعة المنصورة الأهلية في المركز الثالث كأرخص جامعة أهلية في مصر، ومصاريف الدراسة بها كالآتي، بحسب بيان رسمي لها:

- كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

- كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 75 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه.