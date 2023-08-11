مصاريف كلية إدارة الأعمال في الجامعات الأهلية 2023.. أوراق التقديم

حددت جامعات الأهلية في مختلف المحافظات مصاريف الدراسة بكلية إدارة الأعمال، إذ يسعى العديد من الطلاب إلى الدراسة بها، والحصول على برامج مؤهلة لسوق العمل ومن بينها هي كل من أسيوط الأهلية وإسكندرية الأهلية والنيل الأهلية وبنها الأهلية.

مصاريف كلية إدارة الأعمال بالجامعات الأهلية

ويرغب طلاب الثانوية العامة إلى معرفة أسعار ومصاريف الدراسة داخل كليات إدارة الأعمال في مختلف الجامعات الأهلية، وقامت الجامعات بتحديد الأسعار في بيان كالآتي:

- جامعة أسيوط الأهلية: كلية العلوم المالية والإدارية بـ 35 ألف جنيه.

- جامعة بنها الأهلية: كلية إدارة الأعمال بـ 45 ألف جنيه.

- جامعة النيل الأهلية: كلية إدارة أعمال تم تقسيم المصروفات إلى الفئة الأولى: لكل طالب حاصل على مجموع أعلى من 85% بالثانوية العامة تكون المصروفات له بالعام 50120 جنيها مصريا

الفئة الثانية: لكل طالب حاصل على مجموع من 75% إلى 85% بالثانوية العامة تكون المصروفات له بالعام بالكامل 60860 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة: لكل طالب حاصل على مجموع أقل من 75%، بالثانوية العامة تكون المصروفات له 71600 جنيه مصري.

- جامعة الإسكندرية الأهلية:

كلية الإدارة ب50 ألف جنيه

كلية التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد ب 50ألف

- جامعة الإسماعيلية الأهلية: كلية التجارة الدولية واللغات 35 ألف جنيه

- جامعة الجلالة الأهلية: كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية إدارة الأعمال

وأوضحت الجامعات الأهلية في بيان الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية إدارة الأعمال في الجامعات الأهلية المختلفة وهي

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية للطالب.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي