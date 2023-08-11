فتح باب التظلمات على نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين، فتح باب التظلمات على نتائج الفرق الأولى والثانية والثالثة لجميع الشعب بالكلية، للعام الدراسي 2022 - 2023، وحتى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة رسميًا، داخل أروقة الكلية وعلى موقعها الإلكتروني.

فتح باب التظلمات على نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّه تقرر فتح باب التظلمات من نتيجة العام الدراسي 2022 - 2023 على نتائج الفرق الأولى والثانية والثالثة لجميع الشعب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين، عقب اعتماد النتيجة مباشرة من الدكتور أسامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإعلان النتيجة داخل أروقة الكلية وعلى الموقع الإلكتروني لها.

وأكد مصدر مسؤول بالكلية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه جرى الإعلان عن نتائج الفرق الأولى والثانية والثالثة ورقياً داخل أروقة الكلية، وفتح باب التظلمات على نتائج جميع الشعب بالكلية، لافتاً أنّه سيجرى إعلان نتيجة الفرقة الرابعة للعام الدراسي 2022 - 2023، فور اعتمادها من جامعة الأزهر، ثم فتح باب التظلمات على النتيجة بعدها بـ24 ساعة.

ما هي كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين؟

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت في عام 1994، وتضم 3 أقسام هي «اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين».