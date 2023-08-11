تحرير 235 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بالإسكندرية  

وجه المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، ولذلك شنت إدارات التموين على مستوى الإسكندرية عدة حملات مكبرة على الأسواق أشرف عليها جمال عمار وكيل المديرية.

حملة إدارة الرقابة

وأشار «القلش»، إلى أن إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات بأنحاء المحافظة التي أسفرت عن الآتي:

-تحرير 34 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

-تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية.

-تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تموين المنتزه

وأضاف قيام إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي

- تحرير 55 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 23 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

-تحرير محضر لمخبز شامي مخالف.

-تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

-تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

-تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

-تحرير 16 محضرا عدم حمل شهادات صحية

-تحرير 25 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

-تحرير محضر أحوال تنفيذ لقرار النيابة

تموين العجمي

وفي إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة و إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن الآتي

- تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لمخبز شامي لحيازة وتجميع 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 100 كيلو.

- تحرير محضر لبقال تموين مخالف

- تحرير محضر لمجمع استهلاكي مخالف

-تحرير 16 محضرا عدم حمل شهادات صحية

-تحرير 14 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

حملات شرق

و أشار المهندس محمود القلش أن إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة و إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة التي أسفرت عن الأتي

-تحرير 41 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

-تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد

-تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية

-تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

كذلك قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن الأتي :

-تحرير 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 12محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير عدد 4 محاضر لبقالبن تموين مخالفين

- تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة

- تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 6 محاضر عدن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

حملة تموين وسط

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وأشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الأتي:

- تحرير 32 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها، 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لبقال تموين مخالف

- تحرير 4 محاضر أوكازيون مخالف

- تحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة

- تحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة التي أسفرت عن الأتي:

تحرير 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

حي غرب والجمرك

وقام المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك، برئاسة محمد عادل مدير الإدارة و إشراف الدكتورة أماني الجزار رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي :

تحرير 42 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها، 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام