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رامي عياش لـ«إكسترا نيوز»: مدينة العلمين ستصبح «ترند» في الوطن العربي

كتب:

مريم جاد
04:35 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
الفنان رامى عياش

الفنان رامى عياش

عبر الفنان رامي عياش، عن سعادته بمشاركته في حفل غنائى بمهرجان العلمين الجديدة، وتطور المدينة بشكل رائع، مشيرا إلى أن ذلك الحفل يعتبر الخامس على التوالي بالساحل.

العلمين ترند بالوطن العربي

وأضاف الفنان خلال لقاء خاص ببرنامج «هذا الصباح» عبر قنوات «إكسترا نيوز»، على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أنه فخور بمشاركته في هذا المهرجان العالمي الذي يضم جميع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، قائلًا: «العلمين هتبقي ترند بالوطن العربي»، مشيدًا بمجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل مدينة العلمين لهذا الشكل، والتطور الملحوظ في مصر بشكل عام.

أغنية لمة الحبايب وتفاعل الجماهير معها

وأشار «عياش» إلى أن أغنية «لمة الحبايب» تعتبر من أكثر الأغاني التي لاقت إعجاب الجماهير وتفعالوا معها، بالإضافة إلى أن الفيديو التصويري الخاص بها مختلف عن كل الأغاني التي قدمها، وتفاعل الزائرين بالعلمين الجديدة بطريقة مختلفة ورائعة معها.

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بقلم مريم جاد