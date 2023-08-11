بعد إحيائه حفلا بالعلمين.. رامي عياش لـ«الوطن»: أشتاق دائما للجمهور المصري لأنه يقدر الفن

أعرب الفنان اللبناني رامي عياش، عن سعادته البالغة، لإحيائه حفل «فاشون شو» للمصمم الفلبيني العالمي، مايكل سينكو، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقامة حتى نهاية 26 أغسطس الجاري.

رامي عياش يكشف عن سبب حبه للجمهور المصري

وقال رامى عياش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشتاق دائما للجمهور المصري، لأن المصريين يتميزون بأنهم جمهور ذواق، يحترم الفن والغناء، ويقدر كل من هو صاحب موهبة فنية، لذلك أنا دائما ما أحب أن أحي حفلاتي الغنائية في مصر، وللعلم هذا الصيف أحييت أكثر من أربعة حفلات في مدينة العلمين».

نجوم الفن بحفلة رامي عياش في العلمين

وأحيا رامي عياش حفلا غنائيا كبير ليلة أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم هالة صدقي، رانيا يوسف، هنا شيحة، درة، سيرين عبد النور، روجينا، المنتجة آلاء لاشين، والإعلامية والفنانة إنجي علي، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة.