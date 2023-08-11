رامي عياش: أدعم زوجتي خلال مشاركتها في «فاشون شو» بمهرجان العلمين الجديدة

أعرب الفنان اللبناني رامي عياش عن سعادته البالغة لإحيائه حفل «فاشون شو» المصمم الفلبيني العالمي مايكل سينكو، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

رامي عياش يدعم زوجته

وبسؤاله عن دعمه لزوجته المصممة اللبنانية داليدا عياش، التي تشارك في فاشون شو المصمم العالمي مايكل سينكو، قال «عياش» في تصريحات لـ«الوطن»: «ربما ليس لدي شغف كبير بمتابعة عروض الأزياء بشكل دائم، نظرا لسفري وانشغالي الدائم بأعمالي الفنية والغنائية، ولكنني جئت اليوم من أجل دعم وتشجيع زوجتي داليدا، فهي مصممة رائعة، وأنا أحب أعمالها وتصاميمها، وهي ستقدم خلال المهرجان عددا كبيرا من أعمالها، وأنا دوري كزوج أن أدعم زوجتي وأشجعها في كل ما تفعله لأني مؤمن بها».

«عياش»: سعيد بنجاح لمة الحبايب

وأعرب «عياش» عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققته أغنيته الجديدة «لمة الحبايب»، والتي طرحها مؤخرا، قائلا: «الأغنية حققت نجاحا رائعا خلال الأيام الماضية، وعندي خلال الفترة المقبلة عدد كبير من الحفلات والأعمال الغنائية الجديدة».