إنجي علي: أتمنى تقديم أسبوع للموضة في مصر مثل باريس وميلانو

أقيم مساء أمس الخميس، عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم روجينا ورانيا يوسف، وقدمت الحفل إنجي علي.

إنجي علي تعبر عن سعادتها لتقديم عرض أزياء مايكل سينكو

وقالت إنجى علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها سعيدة بتقديمها عرض أزياء مايكل سينكو، المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة2023، لأنها تحب الموضة والجمال، بالإضافة إلى حبها لتقديم البرامج.

وأبدت تحمسها لرؤية العديد من العروض الأزياء خلال الثلاث أيام المقبلة، وأنها قدمت اقتراح لمايكل سينكو، بأن يقدم أسبوع الموضة داخل مصر، مثل تقديمه لأسبوع الموضة بباريس وميلانو، وانتظروا قريبا أسبوع العلمين الجديدة، لأن هذا سيجذب العديد من الجنسيات العربية والأوروبية لمصر.

فعاليات مهرجان العلمين

يذكر أن فعاليات الأسبوع الجاري من مهرجان العلمين متواصلة، ويشهد اليوم حفلا غنائيا كبيرا لفريق «مسار إجباري» الذي يعد أحد أهم الفرق الغنائية في مصر والوطن العربي، بالإضافة للفنان مسلم والفنان الشعبي رضا البحراوي.