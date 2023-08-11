«الدفاع المدني الروسي» يحبط هجوما بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها نجحت في إحباط هجوم نفذه الجيش الأوكراني عبر طائرة مسيرة على منشأة في موسكو، وفقا لما ذكرته «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن «سبوتنيك».

ضبط محاولة للتحليق فوق موسكو

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه جرى إسقاط الطائرة المسيرة عبر وسائل الحرب الإلكترونية، وتحطمت بمنطقة غابات غربي مدينة موسكو، لافتةً إلى عدم وقوع أي إصابة أو ضرر بعدما جرى إحباط الهجوم الإرهابي.

وأعلن محافظ موسكو سيرجي سوبيانين، أنه جرى ضبط محاولة للتحليق فوق مدينة موسكو بطائرة مسيرة واحدة، حيث قضت قوات الدفاع الجوي عليها دون وقوع أي إصابة.

إسقاط الطائرة دون إصابات

وكتب محافظ موسكو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تيلجرام»، أنه جرت محاولة للتحليق فوق المدينة بطائرة مسيرة، وبسبب أعمال الدفاع الجوي، فقد قُضي عليها، ولم يتعرض أي شخص للإصابة بأذى عندما سقط الحطام بمنطقة جسر كاراميشيفسكايا، ودون وجود أضرار جسيمة أيضا، كما أن خدمات الطوارئ في الموقع.