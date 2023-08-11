مدير «الشرق للدراسات»: تحولات في بنية نظام كوريا الشمالية بعد زيارة وزير دفاع روسيا

علق الدكتور سمير التقي مدير مركز الشرق للدراسات بواشنطن، على قرار رئيس كوريا الشمالية، بإقصاء رئيس أركان جيشه، مشيرًا إلى أنه شخصية عسكرية مهمة، لافتًا لوجود تحولات في بنية النظام الكوري الشمالي.

القرار صدر بعد زيارة وزير الدفاع الروسي لكوريا الشمالية

وقال «التقي» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه يجب أن ندرك أن هذا القرار صدر بعد زيارة وزير الدفاع الروسي لكوريا الشمالية وأن هناك طلبا روسيا لكوريا الشمالية لاستنفار قدراتها الصناعية رغم أنها محدودة جدًا.

وأكد أنه من العجيب أن تحتاج روسيا لاستخدام القدرات الصناعية العكسرية لكوريا الشمالية رغم أنها تعتبر قدرات بدائية وفق المعايير الحديثة.

وأشار مدير مركز الشرق للدراسات بواشنطن، إلى أن قدرات كوريا الشمالية العسكرية الصناعية بدائية، وحتى إن كانت تصنع صواريخ، فالأهم هو ما هي قدرات هذه الصواريخ؟ ودقة توجيهها؟ لا شك في أن لديها قدرات صاروخية لكن روسيا لديها قدرات صاروخية أكبر ولا تقارن بالصواريخ الكورية، وكذلك المدفعية والدبابات والغواصات، مبديًا استغرابه من لجوء روسيا لكوريا الشمالية.