ذوو الهمم بكورال معهد قيثارة يحيون حفل الملتقى القمي لطلاب القدرات الفائقة

قدم كورال معهد قيثارة للموسيقى من ذوي القدرات الفائقة، أداءً رائعا في الحفل الغنائي الختامي للملتقى القمي للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار «مبدعون باختلاف».

وأشاد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، بجهود الدكتور كرم ملاك، رئيس مجلس إدارة معهد قيثارة للموسيقى، عميد كلية التربية الموسيقية السابق، لدعمه المستمر لذوي القدرات الفائقة وتنظيمه حفل غنائي لفريق قيثارة للموسيقى «من ذوي القدرات الفائقة»، خلال الملتقى القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة في الجامعات والمعاهد المصرية.

وأبدى مدير معهد القادة امتنانه للشباب المشاركين الذين أبهروا الحضور خلال الحفل الذي شهد تنوعا رائعا في الفقرات، وتميزت الفقرات بأغانٍ وطنية مثل «فيها حاجة حلوة، ومصر بحبها، والأرض الطيبة»، بالإضافة إلى أداء رائع لأغانٍ فردية متنوعة وأناشيد دينية.