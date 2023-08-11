تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. كم بلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، استقراراً، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2250 جنيهاً بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، ليسجل نحو 2571 جنيهاً، خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2357 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2250 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1929 جنيهاً، وعيار 14 سجل نحو 1500 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18000 جنيه للشراء.