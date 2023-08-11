أعلى فائدة على شهادات بنك مصر 2023 تصل لـ22%.. اعرف كل الأنواع

يبحث كثير من المواطنين عن أعلى فائدة على شهادات بنك مصر 2023، وتُعد الشهادات الادخارية في البنوك، أداة مالية موثوقة تتيح للأفراد تحقيق أهدافهم المالية على المدى البعيد، حيث توفر البنوك الشهادات الادخارية بمعدلات فوائد تنافسية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعملاء الذين يرغبون في تكوين مدخرات قوية وتأمين مستقبلهم المالي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشهادات الادخارية تتمتع بالسهولة والمرونة في الاستثمار والسحب، ما يجعلها خيارًا مرغوبًا للعديد من الأفراد.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل أعلى فائدة علي شهادات بنك مصر 2023، وشروط ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادات:

أعلى فائدة علي شهادات بنك مصر 2023

شهادة ابن مصر

طرح بنك مصر شهادة ذات عائد مرتفع تحت مسمى «ابن مصر»، وتصدر الشهادة وفقاً للقواعد الأتية:

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد شهري بمعدل ثابت يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمه الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمه الشهادة جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- تأتي الشهادة بعائد متغير متناقص سنويا، حيث يحصل العميل علي فائدة 22% في السنة الأولى، ويحصل على 18% في السنة الثانية، ويحصل على 16% في السنة الثالثة.

شهادة القمة

أصدر بنك مصر شهادة ذات عائد مرتفع تحت مسمى شهاده «القمة» ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها:

- تصدر للافراد الطبيعيين فقط.

- الشهادة تستمر لمدة ثلاث سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- لها معدل ثابت طوال فترة الشهادة يصرف بشكل شهري.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 اشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمه الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- تأتي الشهادة بعائد ثابت بمعدل 19% لمده ثلاث سنوات.