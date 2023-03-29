شهادات بنك مصر 2023.. مميزات وتفاصيل صرف العائد قبل اجتماع المركزي

يوفر بنك مصر، باقة متنوعة من شهادات بنك مصر 2023، لتناسب جميع شرائح المجتمع، بهدف استثمار مدخراتهم في وعاء ادخاري آمن، وتختلف أسعار الفائدة على الشهادات وفقًا لنوع ومدة الشهادة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار العائد على شهادات بنك مصر 2023، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري.

شهادات بنك مصر 2023.. ثلاث سنوات

- مدة شهادة الادخار: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- دورية صرف العائد: 16% شهري، 16.25% ربع سنوي، 16.5% نصف سنوي، 17.5% سنوي.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادات بنك مصر 2023.. الثلاثية ذات العائد المتغير:

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها

- معدل عائد متغير يصرف كل شهري، 16.5% يصرف ربع سنوي.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادات بنك مصر 2023.. ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

- دورية صرف العائد: 12.25% شهري، 12.5% سنوي.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادات بنك مصر 2023.. ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهاً ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- دورية صرف العائد: 12.75% شهري.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادات بنك مصر 2023.. شهادة أمان المصريين ثلاث سنوات

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد اقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

- يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

- العائد على الشهادة: 13% يصرف بنهاية مدة الشهادة.