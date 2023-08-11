تعيينات الغرفة التجارية بمحافظة قنا.. 7 أعضاء جدد

أصدر أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قرار بتشكيل أعضاء الغرفة التجارية في محافظة قنا، تضمن جميع الأعضاء.

قرار وزير التجارة والصناعة بتعين أعضاء الغرفة التجارية بقنا

وكان قرار وزير التجارة والصناعة رقم 27 لسنة 2023 بتعيين العدد المقرر المجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية ومن بينها محافظة قنا، على نتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ 17 يونيو 2023 العضوية مجالس إدارات الغرف التجارية، وتدعى مجالس إدارات الغرف التجارية بكل المحافظات للانعقاد في موعد غايته الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023.

أسماء أعضاء الغرفة التجارية في محافظة قنا

وجاءت أسماء أعضاء الغرفة التجارية بمحافظة قنا، عاطف نعيم إسكندر إبراهيم، وعبده الضبع بربري علي، وناهد يوسف عبد الرازق عبد العال، عبد المجيد عبد العظي، ومختار عبد العال محمدين عبد العال، حسن كحلاوي عبد العال، حماده موسى علي.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية في محافظة قنا، أعلنت النتائج بتاريخ 18 يونيو الماضي، وأعلنت فوز القادمة التي صدق على تعينها وزير الصناعة والتجارة، وطالبهم بالانعقاد للقيام بمهامهم في متابعة الأسواق.