توقعات تنسيق كلية التمريض من واقع نتائج العام الماضي

يعكف طلاب الثانوية العامة حاليا، على الاختيار والمفاضلة بين الكليات التي يمكنهم الالتحاق بها بناء على مجاميعهم، التي حصلوا عليها في نتيجة الثانوية العامة 2023، في محاولة منهم للتقريب بين رغباتهم وبين الكليات المتاحة أمامهم، وفي هذا الإطار نستعرض توقعات تنسيق كلية التمريض، من واقع تنسيق العام الماضي.

توقعات تنسيق كلية التمريض

وجاء تنسيق كلية التمريض للعام الماضي كالتالي:

كلية التمريض جامعة بور سعيد 351 درجة.

كلية التمريض جامعة المنصورة 347 درجة.

كلية التمريض جامعة طنطا 344 درجة.

كلية التمريض جامعة دمياط 340 درجة.

كلية التمريض جامعة الزقازيق 337 درجة.

كلية التمريض جامعة دمنهور 334 درجة.

كلية التمريض جامعة أسيوط 321 درجة.

كلية التمريض جامعة بنها 323 درجة.

كلية التمريض جامعة كفر الشيخ 322 درجة.

كلية التمريض جامعة سوهاج 317 درجة.

كلية التمريض جامعة المنيا 313 درجة.

كلية التمريض جامعة جنوب الوادي 312 درجة.

كلية التمريض جامعة عين شمس 307 درجة.

كلية التمريض جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 307 درجة.

كلية التمريض جامعة الإسكندرية 306 درجة.

كلية التمريض جامعة مطروح 306 درجة.

بشرى سارة بشأن التنسيق

ومن ناحية أخرى، وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، زفت وزارة التربية والتعليم بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة، فيما يتعلق بتنسيق الجامعات 2023، حيث أكد وزير التعليم أنه شرائح المجاميع ونسب النجاح، تعد مؤشرا على أن تنسيق الجامعات هذا العام، سيكون أقل قليلا عن العام الماضي، وكانت نسبة النجاح العام الماضي 75.4%، والعام الحالي 78.8%، موضحا أن النسب المئوية لمختلف الشعب، تجعل تنسيق الجامعات أقل من العام الماضي.