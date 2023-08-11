مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2023ــ 2024

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن الحد الأدنى للقبول الجامعات الأهلية، للالتحاق بها، حيث من المتوقع أن ينخفض تنسيق الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2023ــ 2024، عن العام الماضي، التي سيكون عقب الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى للكليات بالجامعات الحكومية، وذلك ضمن قواعد يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

تشير توقعات مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن يكون تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات الحكومية المقرر لها منتصف الأسبوع المقبل، مع احتمالية انخفاض الحد الأدنى للقبول بها، بعدما كشف تحليل شرائح مجاميع نتائج الثانوية العامة عن احتمالية انخفاض الحدود الدنيا للتقدم بمختلف الكليات سواء الخاصة أو الأهلية.

مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

ونظرًا لعدم الإعلان عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023/ 2024 حتى الآن، نستعرض مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2022-2023 كنموذج استرشادي وهو:

- %82 لكليات الطب البشري

- %80 لكليات الطب الأسنان

- %78 لكليات العلاج الطبيعي

- %74 لكليات الصيدلة

- %70 لكليات الطب البيطري

- %68 لكليات الهندسة

- %62 لكليات العلوم الحاسب

- %55 لباقي الكليات والتخصصات العلمية والأدبية