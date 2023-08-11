بالأسماء.. تعيين 7 أعضاء بالغرفة التجارية بالسويس منهم سيدتان

قرر أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، تعيين أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، حتى نهاية الدورة الانتخابية في 2027، والأعضاء المعينين بالغرفة التجارية بمحافظة السويس هم.

تعيين 7 أعضاء بالغرفة التجارية بالسويس منهم سيدتان

أيمن كامل عبد المسيح

ناريمان عبد الفضيل محمد حسانين

أمين حسن أمين حسن همام

أحمد إبراهيم حسين

محمد إبراهيم محسب بربري

سعد إسماعيل محمد إسماعيل

أسماء محمد السيد بكر

الانتخابات حسمت بالتزكية

وكانت انتخابات الغرفة التجارية في محافظة السويس، حسمت بالتزكية، حيث لم يتقدم لخوض الانتخابات على المقاعد السبعة سوى 7 مرشحين لمجلس الإدارة.

ومن جانبه أوضح أمين الشاطر السكرتير العام الغرفة التجارية في محافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم خلال فتح باب الترشيح في مايو الماضي، 7 مرشحين منهم 5 من المجلس القديم، وحسمت بالتزكية، للمرشحين الـ7 الذين تقدموا من شهر 5 في وقت تقديم أوراق الترشح وسيتم استكمال الأعضاء الـ7 المتبقين، وفقاً للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن بالتعيين.

وتابع «الشاطر» أن الذين تقدموا لخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس، وحسمت لهم بالتزكية في المجلس الجديد هم، الحاج محمد الملاح رئيس الغرفة، وأمين الشاطر السكرتير العام وعلى منصور وفرج محمد واسم الشهرة شحتة أبو خروف، وحمدي أحمد وشهرته حمدي عيد وسيد على وشهرته سيد الجاز ومحمد عبده.