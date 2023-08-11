عالم بالأوقاف: آية تدل على أفضلية النبي محمد على جميع الأنبياء

قال الشيخ علي الله الجمال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنَّ هناك آية في القرآن الكريم دليل على أفضلية النبي محمد – صلى الله عليه وسلم - على جميع الأنبياء، مستشهدا بقول الله تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»، موضحا «أفضلية رسول الله لأن الخالق أمره امتثال الأمر وقد امتثل الحبيب محمد ليفعل كل المحاسن».

الجمال: أمر الله النبي محمد بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء

وأضاف «الجمال»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الله – عز وجل – في هذه الآية بسورة الأنعام التي وقف عندها المفسر الكبير نجم الدين الطوفي في كتابه «الإشارات الإلهية»، أنه أمر المصطفى «سر على نهج الأنبياء لأن الله هداهم»، أمر نبيه بالاقتداء بأنبيائه جميعهم، لنجده – صلى الله عليه وسلم – يفعل كافة العبادات التي قام بها جميع الأنبياء حتى أنه أقام الليل حتى تورمت قدماه.

وصول سيدنا محمد للكمال لهذا السبب

وتابع عالم وزارة الأوقاف، «النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - بقيامه وبفعل جميع المحاسن والطاعات التي فعلها الأنبياء من قبله وصل إلى درجة الكمال البشري وهذه الآية احتج بها الطوفي على أفضلية رسول الله على جميع الأنبياء»، مؤكدا «نحن لا نفرق بين أحد من رسل الله بل نؤمن بهم جميعا».