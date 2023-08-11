عاجل.. أسعار الكتب الخارجية لـ«خامسة ابتدائي».. اعرف أرخصها

يستعد طلاب الصفوف الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، لاستقبال العام الدراسي الجديد، ويهتم أولياء الأمور في تلك الفترة بشراء الكتب الخارجية، كونها تتوافر قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتتيح للطالب شرحا وتدريبات وأسئلة امتحانات، وتمكنه من الإلمام بالمنهج قبل الامتحانات بفترة كافية، لذا نستعرض أسعار الكتب للصف الخامس الابتدائي 2023-2024.

أسعار الكتب للصف الخامس الابتدائي 2023-2024

وفي إطار استعداد دور النشر لاستقبال العام الدراسي الجديد، إليك قائمة بأسعار الكتب للصف الخامس الابتدائي 2023-2024.

أسعار كتب سلاح التلميذ للصف الخامس الابتدائي 2023-2024

وجاءت أسعار كتب سلاح التلميذ للصف الخامس الابتدائي 2023-2024، على النحو التالي:

اللغة العربية: 140 جنيهًا.

الرياضيات: 130 جنيهًا.

الدراسات الاجتماعية: 120 جنيهًا.

العلوم: 105 جنيهًا.

التربية الدينية الإسلامية: 80جنيهًا.

المهارات المهنية: 80 جنيهًا.

تكنولوجيا المعلومات: 80 جنيهًا.

أسعار كتب الأضواء للصف الخامس الابتدائي 2023-2024:

وجاءت أسعار كتب الأضواء للصف الخامس الابتدائي 2023-2024، على النحو التالي:

اللغة العربية: 140 جنيها.

التربية الدينية الإسلامية: 75 جنيها.

اللغة الإنجليزية: 150 جنيها.

الرياضيات: 130 جنيها.

الدراسات الاجتماعية: 130 جنيها.

العلوم: 130 جنيها.

أسعار كتب المعاصر للصف الخامس الابتدائي 2023-2024:

وجاءت أسعار كتب المعاصر للصف الخامس الابتدائي 2023-2024، على النحو التالي:

- اللغة الإنجليزية connect، طبقاً لأحدث تعديلات كتاب الوزارة 2024 بسعر 150 جنيه.

- كتاب المعاصر في اللغة الإنجليزية connect plus، طبقاً لأحدث تعديلات كتاب الوزارة 2024 بسعر 160 جنيه.

- كتاب المعاصر في العلوم Science، بسعر 255ج، مكون من 4 أجزاء: الكتاب الأساسي وكراسة التدريبات، وكراسة الإجابات، وكتيب خاص بالسادة أولياء الأمور لمساعدتهم في المذاكرة لأبنائهم، وهدية كتاب المعاصر بوستر ملون لتلخيص بعض موضوعات المنهج بطريقة مبسطة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، بأنه يبدأ السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل، لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة واللغات، والرسمية، والرسمية لغات، مشيرة إلى أن الدراسة تستمر حتى يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، لافتة إلى أنّ عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا.