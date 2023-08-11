أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي 2023-2024.. تبدأ من 80 جنيها

شهد الصف الرابع الابتدائي، عدة تطورات على مدار السنوات الماضية، جعلت الاستعداد له في الإجازة الصيفية أمرا مهما للطالب وولي أمره، لذا يهتم كثيرون بمعرفة أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي 2023-2024.

أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي 2023-2024

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي 2023-2024، وفقا لما أعلنته دور النشر المتخصصة في طباعة الكتب الدراسية الخارجية، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي 2023-2024 من سلاح التلميذ

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي 2023-2024 من سلاح التلميذ، على النحو التالي:

اللغة العربية: 140 جنيها.

الرياضيات: 130 جنيها.

العلوم: 105جنيهات.

الدراسات الاجتماعية: 120 جنيها.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 80 جنيها.

المهارات المهنية: 80 جنيها.

مادة التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي 2023-2024 لكتب «الأضواء»

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي 2023-2024 لكتب «الأضواء»، على النحو التالي:

اللغة العربية: 140 جنيها.

التربية الدينية الاسلامية: 75 جنيها.

الدراسات الاجتماعية: 130 جنيها.

العلوم: 130 جنيها.

الرياضيات: 130 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي 2023-2024 لكتب «المعاصر»

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي 2023-2024 من المعاصر، على النحو التالي:

الرياضيات بسعر 265 جنيه، طبعة جديدة ومطورة طبقًا لآخر تعديلات أقرتها وزارة التربية والتعليم يوزع مع الكتاب جزآن مجانيان: إحداهم المراجعة والجزء الخاص بالإجابات.

العلوم، بسعر 265 جنيه، مكون من 4 أجزاء: الكتاب الأساسي وكراسة التدريبات، وكراسة الإجابات وكتيب خاص بأولياء الأمور لمساعدتهم في المذاكرة لأبنائهم، وهدية 2 بوستر ملون لتلخيص بعض موضوعات المنهج بطريقة مبسطة.