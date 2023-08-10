طرق بديلة للطلاب للاستغناء عن الكتب الخارجية قبل بداية العام الدراسي

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم موعد بدء العام الدراسي الجديد في نهاية سبتمبر المقبل، شهدت أسعار الكتب الخارجية ارتفاعا عن العام الماضي، ما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور وجعلهم يبحثون عن طرق بيدلة للاستغناء عن شراء تلك الكتب الخارجية.

طرق بديلة للكتب الخارجية

وفي هذا الشأن قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار الكتب الخارجية شهدت زيادة بنسبة 40% عن العام الماضي، لذلك هناك طرق بديلة للاستغناء عنها مثل اعتماد الطلاب على بنك المعرفة الذي توفره وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي والذي يشمل عددا كبيرا من الأسئلة الخاصة بالمناهج التعليمية.

وتابع الخبير التروبوي أنه يمكن للطلاب الاستعانة بالقنوات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم مثل قناة مدرستنا التي تشهد عددا من كبار المعلمين الذين يقدمون شرحا كاملا للطلاب، موضحا أنه في حال عدم معرفة الطلاب الوصول إلى المنصات التعليمية يمكن الاعتماد على شرح المعلمين الذين يقدمون كورسات أونلاين على تطبيق «يوتيوب».

موعد بدء الدراسة

وحددت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، موعد بدء العام الجديد والذي يكون يوم السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والخاصة والخاصة لغات، والرسمية، والرسمية لغات.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد انتهاء العام الدراسي الجديد في المدارس، مشيرة إلى أن الدراسة تستمر في المدارس حتى يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، لافتة إلى أنّ عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا.