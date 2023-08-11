يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي الاستعداد للعام الدراسي الجديد مبكرا، سواء من خلال أخذ نبذة عن المناهج أو البدء في المناهج الدراسية، ليتمكنوا من مراجعة المواد الدراسية مرات عديدة للحصول على درجات عالية نهاية العام، لذا يهتمون بمعرفة أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء وخاصة طلاب الثانوية العامة، تستعرض «الوطن» أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024، وفقا لما أعلنته دور النشر المتخصصة في طباعة الكتب الدراسية الخارجية، وجاءت على النحو التالي:

أسعار كتب "المعاصر" الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024 من المعاصر، على النحو التالي:

- كتاب "المعاصر" في الجبر والهندسة الفراغية بسعر 210 جنيهات، من خلال شرح وأمثلة محلولة، وامتحان إلكتروني على كل درس بتقنية QR Code، تفيد في الإجابة عن الأسئلة باستخدام الموبايل أو التابلت، مع ظهور الإجابات الصحيحة فور الانتهاء من الحل.

- كتاب المعاصر في التفاضل والتكامل، بسعر 210 جنيهات، من خلال شرح واضح للمادة العلمية وأمثلة محلولة.

- كتاب المعاصر في الإستاتيكا، بسعر 205 جنيهات، من خلال تقديم شرح شامل وواضح للمادة العلمية والأمثلة محلولة.

أسعار كتب الامتحان الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024 من الامتحان، على النحو التالي:

- كتاب الامتحان في مادة الفلسفة وقضايا العصر، الأسئلة والإجابات بنظام Open Book، بسعر 135 جنيهاً ويتضمن: أسئلة على كل موضوع مقسمة إلى دروس جزئية ومصنفة طبقًا لتصنيف بلوم للمستويات المعرفية.

- كتاب الامتحان في الكيمياء، «الأسئلة والمسائل» بسعر 225 جنيهاً، يحتوي على أسئلة الامتحانات التجريبية للوزارة، وامتحانات الأعوام السابقة حتى امتحان دور أول 2023، ونماذج امتحانات إلكترونية على كل درس باستخدام تقنية QR Code، تستطيع الإجابة عنه وتقيم نفسك مباشرة باستخدام تليفونك الذكي أو جهاز التابلت.

- كتاب الامتحان في اللغة العربية، بسعر 295 جنيهاً كتاب الأسئلة والتدريبات.

- كتاب الامتحان في التاريخ بسعر 185 جنيهاً، ويشمل مفاهيم تاريخية لمساعدة الطالب على الفهم وحل الأسئلة، وتدعيم الشرح بالصور لتسهيل استقبال الطالب للمعلومة.

أسعار كتب الأضواء للصف الثالث الثانوي 2024

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024 من الأضواء، على النحو التالي:

النحو: 190 جنيهاً.

اللغة الإنجليزية: 230 جنيهاً.

اللغة العربية: 290 جنيهاً.

التاريخ: 145 جنيهاً.

الجغرافيا: 135 جنيهاً.